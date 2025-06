Calendario Milan, già quattro amichevoli in programma: tutte le info

Di ritorno il Milan effettuerà una sosta di qualche giorno a Milanello per poi volare in Irlanda per affrontare il Leeds sabato 9 agosto all’Aviva Stadium. Poi sarà già tempo di partite ufficiali: il Bari in Coppa Italia (16 o 17 agosto) e l’esordio in campionato nel weekend del 24 contro la Cremonese. Sarà un inizio interessante per il ritorno sulla panchina del Diavolo di Max Allegri.