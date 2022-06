Amichevoli Milan 2022 – Probabile la presenza al Trofeo Gamper

L'agenda estiva del Milan Campione d'Italia è già estremamente fitta. Il raduno estivo avrà luogo il 4 di Luglio, mentre per il 14 è previsto il rientro dei giocatori ancora in vacanza per via degli impegni con le proprie Nazionali. Durante questo periodo ci saranno sicuramente delle amichevoli ''morbide'', partite con squadre di categorie inferiori pensate per permettere agli atleti di rimettersi in moto gradualmente.