Amichevoli Milan, il programma dei prossimi impegni: si inizia il 23 luglio

Dopo la gara di Telekom Cup vinta contro il Colonia, il Milan si prepara alle prossime amichevoli. I rossoneri saranno protagonisti nuovamente già sabato 23 luglio, nel mini-ritiro in Austria. La prima avversaria sarà il Zalaegerszegi, squadra ungherese. Seguiranno i padroni di casa del Wolfsberger. Il Milan lascerà poi l'Austria per la Francia. A fine mese, infatti, è prevista la gara del Velodrome contro l'Olympique Marsiglia. Infine, il rientro in Italia. Il 6 agosto la gara del Menti contro il Vicenza e poi la preparazione in vista dell'esordio in campionato, a San Siro, contro l'Udinese il 13 agosto. Di seguito il programma degli impegni del Milan.