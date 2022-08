Amichevole Vicenza-Milan: luci su De Ketelaere, rientra Pobega

Giornata di vigilia per il Milan che, nella giornata di domani, affronterà in amichevole il Vicenza. Esordio per Charles De Ketelaere

Renato Panno

Mancano otto giorni al debutto in Serie A del Milan Campione d'Italia, che scenderà in campo a San Siro contro l'Udinese. Per i rossoneri, intanto, è prevista un'altra amichevole dopo quelle giocate fuori dai confini italiani. Nella giornata di domani la squadra di Stefano Pioli affronterà il Vicenza allo stadio 'Romeo Menti'; una partita che vedrà l'esordio del colpo di calciomercato Charles De Ketelaere.

Abbondanza

Stando a quanto riferisce il 'Corriere dello Sport' il belga, complice il grande momento di forma di Junior Messias, verrà utilizzato da trequartista. In futuro si vedrà. Adesso è facile notare come Stefano Pioli goda di abbondanza anche in un reparto che, fino a pochi mesi, fa contava soltanto Rafael Leao come unico punto fermo.

Attesa e rientri

Intanto il Milan aspetta Divock Origi, ancora ai box per un problema al retto femorale che si sta trascinando dai suoi ultimi giorni a Liverpool. Con il Vicenza, probabilmente, tornerà Tommaso Pobega dopo alcune noie fisiche. Come successo contro il Marsiglia, inoltre, Simon Kjaer dovrebbe giocare uno spezzone di gara per mettere minutaggio nelle gambe. Idea dalla Serie A per il centrocampo, ma ci sono altri nomi: le ultime di mercato sul Milan