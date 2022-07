Amichevole Udinese-Chelsea: convocato l’obiettivo del Milan Ziyech

Alternativa a Charles De Ketelaere oppure obiettivo di mercato del Milan a prescindere? Hakim Ziyech, intanto, viene accostato con insistenza ai rossoneri da diverse settimane. Il marocchino è in uscita dai 'Blues', ma non è ancora chiaro se il Diavolo voglia puntare su di lui anche dopo l'annunciata chiusura per il calciatore del Brugge. Nel frattempo il classe 1993 è stato convocato da Thomas Tuchel per l'amichevole di questa sera contro l'Udinese. Di seguito l'elenco completo.