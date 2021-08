Amichevole Real Madrid-Milan: Pioli sulla scia del maestro Ancelotti

Stefano Pioli sfida Carlo Ancelotti nell'amichevole Real Madrid-Milan del pomeriggio. Punterà a fare (ed a vincere) come lui nei prossimi anni

L'incrocio tra Carlo Ancelotti e Stefano Pioli, infatti, può senza dubbio essere definito come uno dei temi più importanti dell'amichevole Real Madrid-Milan. Ancelotti del Milan è stato calciatore per cinque stagioni (dal 1987 al 1992) e, in campo, ha vinto tutto ciò che c'era da vincere. Di sicuro, non gli è andata peggio da tecnico. Anzi. Ancelotti ha guidato il Diavolo, in panchina, dal novembre 2001 (subentrò a Fatih Terim), fino al maggio 2009, quando lasciò i rossoneri per il Chelsea.