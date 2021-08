Amichevole Real Madrid-Milan: gli indisponibili di Ancelotti

Real Madrid e Milan si affronteranno domenica pomeriggio per un'amichevole di lusso: ecco gli indisponibili di Carlo Ancelotti

Real Madrid e Milan si affronteranno domenica pomeriggio, alle ore 18.30, per dare vita ad un'amichevole di lusso. La gara si disputerà a Klagenfurt, in Austria, e si tratterà della quinta gara pre stagionale per i ragazzi allenati da Stefano Pioli. I 'blancos', allenati da Carlo Ancelotti, devono fare i conti con qualche indisponibilità di troppo. Dovrebbero saltare il match Kroos, Odriozola, Ceballos, Mendy, Carvajal, Hazard e Alaba. Oltre a far parlare il campo, questo incontro potrebbe essere l'occasione giusta per discutere di calciomercato e del futuro di alcuni calciatori come Isco e Odriozola, finiti da tempo sul taccuino della dirigenza milanista. Dichiarazioni importanti da parte di Saelemaekers. Ecco cosa ha detto.