Amichevole Real Madrid-Milan: i precedenti tra le due squadre | News

Domani si gioca Real Madrid-Milan, amichevole dell'European Summer Tour 2021 della squadra rossonera: i precedenti tra il Diavolo e i Blancos

Domani, alle 18:30 si gioca Real Madrid-Milan , quinta amichevole stagionale per i rossoneri di Stefano Pioli, la terza dell'European Summer Tour. Andiamo a ripercorrere i precedenti tra le due squadre. Il Diavolo, in questo pre-campionato, ha battuto Pro Sesto (6-0) e Modena (5-0) e poi ha pareggiato 1-1 in casa del Nizza e 0-0 al 'Mestalla' con il Valencia, per poi essere sconfitto ai rigori.

Il primo incontro tra le due squadre risale al lontano 1949 in amichevole. Vittoria delle 'Merengues'. La prima gara ufficiale, invece, è del 1956. Era la semifinale d'andata della Coppa dei Campioni: il Real Madrid si impose per 4-2. Al ritorno un 2-1 interno del Milan, che non bastò per raggiungere la finale. Le due squadre si sono affrontate per ben 16 volte in amichevole, compresi i vari trofei. Il bilancio complessivo, nelle gare non ufficiali, è di 8 vittorie del Real, 6 dei rossoneri e 2 pareggi. Di seguito il riepilogo dei precedenti di Real Madrid-Milan.