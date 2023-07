Amichevole Real Madrid-Milan 3-2: tabellino e marcatori | News

Tabellino Real Madrid-Milan 3-2

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti batte il Milan di Stefano Pioli per 3-2 nella prima amichevole del Diavolo al Soccer Champions Tour 2023. Rossoneri in doppio vantaggio nel primo tempo grazie ai gol di Fikayo Tomori (25') e Luka Romero (42'). Da registrare l'infortunio muscolare (coscia sinistra) occorso a Junior Messias (32'), sostituito proprio dall'esterno argentino. Nella ripresa, poi la 'remuntada' dei 'Blancos' con la doppietta di Federico Valverde (57' e 59') e il gol di Vinícius Júnior (84'). Olivier Giroud, nel finale, è andato due volte vicino al gol, ma non è stato fortunato. Ecco, dunque, il tabellino completo di Real Madrid-Milan 3-2 disputata al 'Rose Bowl' di Pasadena (CA - U.S.A.).