Amichevole Real Madrid-Milan 0-0 al 45′: Maignan para un rigore

E' terminato da pochi minuti il primo tempo dell'amichevole Real Madrid-Milan. Ecco una sintesi dei primi 45' minuti di gioco

E' terminato da pochi minuti il primo tempo dell'amichevole Real Madrid-Milan. Una partita che inizia a ritmi altissimi, con i rossoneri che colpiscono un palo grazie ad una sortita offensiva del solito Theo Hernandez. Il francese, invece di crossare al centro, prova a sorprendere Thibaut Courtois sul primo palo ma è sfortunato. Dopo una fase centrale di studio, il Real Madrid ha la grandissima occasione per passare in vantaggio. Gareth Bale si invola verso la porta sfruttando una marcatura molle di Sandro Tonali e viene buttato giù da Davide Calabria in area di rigore: penalty netto. Il gallese non aveva però fatto i conti con Mike Maignan, che respinge bene e mantiene il risultato sullo 0-0. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: novità su Isco, Pobega e non solo