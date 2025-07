Amichevole Perth Glory-Milan 0-9: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo dell'amichevole Perth Gly-Milan, terza partita dei rossoneri nella tournée in Asia e in Australia: numeri e dati

Amichevole Perth Glory-Milan 0-9, il tabellino

Il Milan, complice anche la netta differenza di potenziale con il Perth Glory, a differenza delle due amichevoli contro Arsenal e Liverpool domina il gioco. Al 2’ minuto i rossoneri passano in vantaggio con il gol di Filippo Terracciano su assist in scavetto di Okafor. Proprio lo svizzero, al 23’, su assist di Jimenez, firma il 2-0, e quattro minuti dopo, al 27’, realizza la sua doppietta personale insaccando un pallone rimasto in area dopo un tiro di Loftus-Cheek, servito ancora da Jimenez.