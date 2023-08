Oggi il Milan è impegnato in un'altra amichevole contro il Trento: la partita non verrà trasmessa in TV, ma solo highlights sui social

Il Milan ha appena conquistato il trofeo Silvio Berlusconi nella gara combattuta contro il Monza. La lotteria dei rigori ha decretato i rossoneri vincitori, dopo che il risultato era rimasto inchiodato sull'1-1 nei tempi regolamentari. Dopo meno di 24 ore, il Diavolo è nuovamente pronto a scendere in campo per la sfida contro il Trento alle 18:00.

La partita non verrà trasmessa in TV o streaming e saranno visibili solamente gli highlights sui social. L'incontro si disputerà presso il centro sportivo di Milanello. Gli avversari sono certamente inferiori a quelli affrontati sino ad oggi dal club lombardo, ma avranno voglia di mettersi in mostra e ben figurare in tale scontro.