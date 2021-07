Amichevole Milan-Pro Sesto: data, orario, diretta tv e formazione

La prima amichevole stagionale del Milan di Stefano Pioli sarà contro la Pro Sesto. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul match

L'amichevole Milan-Pro Sesto, della quale scrivono il 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' oggi in edicola, si disputerà a Milanello , a porte chiuse , questo sabato 17 luglio alle ore 17:00 . I tifosi rossoneri potranno vederla, però, in diretta sull' app ufficiale di A.C. Milan , sul canale 'YouTube' ufficiale del Diavolo ed anche sul canale tematico 'Milan TV'.

Logicamente, per l'amichevole Milan-Pro Sesto, saranno molti i calciatori di grido assenti, tra infortunati ( Davide Calabria e Zlatan Ibrahimovic ), giocatori ancora in vacanza dopo gli Europei ( Mike Maignan , Simon Kjaer , Ante Rebic ) o impegnati alle Olimpiadi ( Pierre Kalulu e Franck Kessié ).

Contro la squadra in cui milita Christian Maldini , primogenito del direttore tecnico rossonero Paolo, si alterneranno tra i pali Ciprian Tatarusanu ed Alessandro Plizzari . In difesa, spazio ad Andrea Conti , Fikayo Tomori , Alessio Romagnoli e Theo Hernández . Cambi pronti a subentrare, Matteo Gabbia e Mattia Caldara .

A centrocampo, mediana con Sandro Tonali e Ismaël Bennacer (in panchina Tommaso Pobega). Mentre, in attacco, davanti al tridente Alexis Saelemaekers (o Samu Castillejo), Rade Krunic e Jens Petter Hauge, sarà Rafael Leao l'osservato speciale. Conosciamo meglio Ballo Toure, terzino vicino al Milan, in questa intervista esclusiva.