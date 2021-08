Amichevole Milan-Panathinaikos, i convocati di Pioli: ancora out Conti

I convocati di mister Stefano Pioli per la sfida amichevole Milan-Panathinaikos di questa sera, ore 20:30, al 'Nereo Rocco' di Trieste

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha diramato l'elenco dei convocati per l'amichevole Milan-Panathinaikos, partita in programma questa sera, alle ore 20:30, allo stadio 'Nereo Rocco' di Trieste. Nella lista dei giocatori del Milan disponibili per l'incontro non figurano Andrea Conti (scelta tecnica, in odore di uscita in questo calciomercato estivo) e gli infortunati Franck Kessié e Zlatan Ibrahimović.