Amichevole Milan-Panathinaikos: ecco dove vederla in tv e in streaming

Questa sera, alle ore 20:30, si disputerà l'amichevole Milan-Panathinaikos allo stadio 'Nereo Rocco' di Trieste. Ecco dove vedere la partita

Daniele Triolo

Questa sera, alle ore 20:30, si disputerà l'amichevole Milan-Panathinaikos allo stadio 'Nereo Rocco' di Trieste. Si tratta del quarto ed ultimo impegno dell'European Summer Tour 2021 dei rossoneri di Stefano Pioli. Nonché dell'ultimo test match prima dell'inizio del campionato di Serie A 2021-2022. Che per il Diavolo, come noto, sarà Sampdoria-Milan del prossimo lunedì 23 agosto.

Nell'amichevole Milan-Panathinaikos di stasera, pertanto, mister Pioli potrà fare le prove generali per la prima partita ufficiale della stagione, quella di 'Marassi'. In campo, eccezion fatta per gli infortunati Franck Kessié e Zlatan Ibrahimovic, potrebbero dunque andare i giocatori che saranno chiamati a difendere i colori rossoneri tra meno di dieci giorni nella gara che varrà i primi tre punti stagionali.

Il Milan, che cerca gli ultimi tasselli per completare il suo organico in questo calciomercato estivo, è reduce da tre pareggi consecutivi in amichevole, contro Nizza (1-1), Valencia e Real Madrid (0-0). Se, da un lato, il Diavolo ha mostrato una bella solidità difensiva (soltanto un gol al passivo, per giunta su calcio di rigore), dall'altro, è innegabile, i rossoneri stanno producendo poco in zona offensiva. Ed è lì che bisogna migliorare, a partire da questa sera.

Come le precedenti partite, anche l'amichevole Milan-Panathinaikos sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sulle reti 'Sky'. Più precisamente, l'impegno del Milan contro i greci allenati da Ivan Jovanovic sarà visibile su 'Sky Sport Uno' (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), 'Sky Sport Calcio' (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e 'Sky Sport' (canale 251 del satellite).

Ma l'amichevole Milan-Panathinaikos può essere vista anche in streaming su 'Sky Go'. È l'applicazione per gli abbonati 'Sky', disponibile per gratuitamente per smartphone e tablet sia con iOS sia con Android. Un'altra possibilità di vedere la partita è 'Now'. È il servizio on demand della stessa 'Sky' che, con specifici pacchetti, propone il meglio degli eventi dell'emittente satellitare. Infortunio Kessié: ecco quando potrà tornare in campo con il Milan >>>