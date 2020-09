Amichevole, Milan-Novara 4-2: gol e highlights (Video)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan vince la sua prima amichevole stagionale contro il Novara per 4-2. Inizio horror per la squadra di Stefano Pioli, inizialmente in doppio svantaggio per la doppietta di Bellicchi. La rimonta parte dal sinistro di Lucas Paqueta e termina con lo stesso brasiliano che sigilla il 4-2 finale. In mezzo i gol degli esterni Davide Calabria e Diego Laxalt. Vi siete persi i gol del match? Ecco tutti gli highlights.

RAFAEL LEAO ELOGIA COSI’ IL GIOVANE ROBACK >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>