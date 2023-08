Amichevole Milan-Barcellona – Dalla Spagna: “Atteso un altro sold out”

Dalla Spagna giungono voci secondo cui sarebbe previsto il sold out per l'amichevole tra Milan e Barcellona

Nella notte tra martedì 1 agosto e mercoledì 2 agosto, alle ore 5:00 italiane , il Milan giocherà la sua quarta amichevole di questo emozionante precampionato, la terza della tournée negli USA dopo quelle contro Real Madrid e Juventus . L'avversario sarà il Barcellona , che nelle ultime uscite ha mostrato di essere solido ed in gran forma, come dimostrato nel 'Clasico' contro i Blancos.

La cornice dell'incontro tra Milan e Barcellona sarà l'Allegiant Stadium di Paradise a Las Vegas. Secondo quanto riferito dalla testata spagnola 'Sport', sarebbe previsto il sold out per questo match. Per il Diavolo sarebbe il secondo dopo quello annunciato e poi realizzatosi al Rose Bowl di Pasadena contro il Real Madrid. LEGGI ANCHE: Milan, Kessié ritrova i rossoneri da avversario >>>