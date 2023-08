Amichevole Milan-Barcellona, gli assenti tra i rossoneri di Pioli

Ci sono degli assenti, nella fila rossonere, per Milan-Barcellona, amichevole in programma alle 05:00 ora italiana a Las Vegas (USA). Eccoli!

Mancherà anche Chukwueze: non è negli U.S.A., ma a Milanello

Inoltre non è a disposizione, come noto, Samuel Chukwueze. L'esterno offensivo nigeriano, una volta acquistato dal Villarreal, non ha raggiunto la squadra negli States, ma è rimasto ad allenarsi a Milanello in attesa del ritorno in Italia dei compagni.