Amichevole Liverpool-Milan: gol e dedica speciale di Leao per Diogo Jota

Rafael Leao, amico e connazionale di Diogo Jota – giovane calciatore del Liverpool tragicamente scomparso insieme al fratello André in un incidente stradale in Spagna lo scorso 3 luglio – ha reso omaggio all’amico durante l’amichevole tra Liverpool e Milan a Hong Kong. I due, poche settimane prima della tragedia, avevano vinto insieme con il Portogallo la UEFA Nations League contro la Spagna. Oggi, i rossoneri sono scesi in campo con la fascia nera al braccio in segno di lutto.