Amichevole Liverpool-Milan 4-1: tabellino e marcatori del match | News

È terminata da poco l'amichevole Liverpool-Milan, disputatasi all'Al-Maktoum Stadium di Dubai (UAE). La partita è finita 4-1 per i 'Reds' di Jürgen Klopp. Nel primo tempo gol di Mohamed Salah, pari di Alexis Saelemaekers e nuovo vantaggio firmato da Thiago. Nella ripresa, poi, una traversa per Youns El Hilali, tantissimi cambi e la doppietta di Darwin Núñez, nel finale, ad ampliare il divario tra le due compagini. Ai calci di rigore, 3-4 per il Diavolo: penalty decisivo di Pierre Kalulu ed un punto per i rossoneri, dunque, nella Dubai Super Cup 2022. Vediamo insieme, dunque, il tabellino ufficiale dell'incontro tra Liverpool e Milan.