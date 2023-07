Amichevole Juventus-Milan, Kjaer neanche in panchina: il motivo

In occasione dell'amichevole del 'Dignity Health Sports Park' di Carson (CA - U.S.A.) tra Juventus e Milan in programma alle 04:30 ora italiana sarà assente Simon Kjaer. Come si apprende dalle formazioni ufficiali, il difensore centrale classe 1989 non siederà neanche in panchina per il match. Secondo quanto si apprende, Kjaer non giocherà Juve-Milan poiché impegnato in un lavoro specifico personalizzato visto il rientro posticipato dalle vacanze. Il numero 24 rossonero, infatti, fa parte di quei giocatori rientrati più tardi a causa degli impegni con la propria Nazionale. Per questo, deve seguire un programma di lavoro ad hoc per entrare in forma.