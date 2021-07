Amichevole Inter, 4-0 alla Pro Vercelli: a segno l’ex Milan Calhanoglu

L'Inter ha vinto per 4-0 l'amichevole contro la Pro Vercelli. Primo sigillo nerazzurro per l'ex Milan Hakan Calhanoglu: ecco gli altri gol

L'Inter continua a lavorare per preparare la stagione 2021-2022 in quel di Appiano Gentile. Nella giornata di oggi, in contemporanea con l'annullamento della tournée in America, la squadra ha affrontato un'amichevole contro la Pro Vercelli. Un secco 4-0 che ha visto il primo gol nerazzurro dell'ex Milan Hakan Calhanoglu. Di Marcelo Brozovic e Samuele Mulattieri (2) gli altri sigilli. Le Top News sul calciomercato del Milan: Kaio Jorge e Vlasic piste calde. Novità sul rinnovo di Kessie