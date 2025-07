Amichevole in famiglia tra Milan Futuro e Primavera. Presente Tare e…

Questa mattina a Milanello si è disputata un’amichevole tra il Milan Futuro di Massimo Oddo e la Primavera di Giovanni Renna. Ad assistere alla partita c’erano il direttore sportivo della prima squadra Igli Tare, rimasto a Milano per seguire da vicino le trattative in corso come quelle per Jashari e Doue, lo Sport Development Director Jovan Kirovski e il responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergine.