Amichevole Colonia-Milan, tuffo nel futuro: la novità tecnologica per i tifosi

Sabato 16 luglio, alle ore 19, il Milan scenderà in campo per sfidare, in amichevole, il Colonia. Ecco perché sarà 'la partita dell'innovazione'

Renato Panno

A poco più di una settimana dall'inizio del raduno, il Milan sta per inaugurare la serie delle amichevoli estive. Si partirà nella giornata di domani quando, a Milanello, la squadra di Stefano Pioli affronterà il Lemine Almenno, formazione del Girone B di Eccellenza lombarda (QUI TUTTI I DETTAGLI SU DOVE VEDERLA). Nella giornata di sabato, invece, i rossoneri voleranno in Germania, dove affronteranno il Colonia al RheinEnergieStadion. Una partita che non sarà come le altre a causa di una novità quanto curiosa, quanto rivoluzionaria.

La partita dell'innovazione

Come sottolinea 'Sport Mediaset' sugli spalti del RheinEnergieStadion, infatti, avrà luogo un avvertimento rivoluzionario dal punto di vista tecnologico. Durante la Telekom Cup saranno testate nuove tecnologie sviluppate da Colonia e Deutsche Telekom. I tifosi potranno assistere al match direttamente dal punto di vista dei calciatori, ai quali verranno installate delle speciali telecamere che simuleranno una presenza virtuale in campo. Milan, duello con la Roma per un esterno top: le ultime news di mercato >>>