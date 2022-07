Amichevole Colonia-Milan, Diavolo in Germania con Maldini e Massara

Anche Paolo Maldini e Frederic Massara in Germania con la squadra per Colonia-Milan, partita in programma stasera alle ore 19:00

Daniele Triolo

Il Diavolo è giunto in Germania: stasera, alle ore 19:00, al 'RheinEnergieStadion', è in programma l'amichevole Colonia-Milan, partita valida per l'11^ edizione della 'Telekom Cup'. In caso di parità dopo i 90' regolamentari, tedeschi e rossoneri andranno ai calci di rigore.

Colonia-Milan con Maldini e Massara sugli spalti

Il Milan, a Colonia, è arrivato con un organico largamente rimaneggiato (molti Nazionali sono rimasti ad allenarsi a Milanello, così come i giocatori in ritardo di condizione) e infarcito di giovani della Primavera rossonera. Non mancano, però, i dirigenti: Paolo Maldini e Frederic Massara sono al seguito della squadra di mister Stefano Pioli.

Colonia-Milan di questa sera, così come tutte le amichevoli del Diavolo in questo precampionato 2022-2023, sarà trasmessa in diretta da SportItalia.