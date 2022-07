Amichevole Colonia-Milan 0-2 al 45′: Giroud letteralmente scatenato

Colonia-Milan , amichevole in svolgimento al 'RheinEnergieStadion' di Colonia e valida per l'11^ edizione della 'Telekom Cup', vede il Diavolo di Stefano Pioli avanti 0-2 dopo i primi 45' di gioco. Mattatore della serata, finora, il bomber francese Olivier Giroud .

Il numero 9 rossonero, al 16', ha concretizzato una bella azione corale del Milan, rifinita da un assist, di tacco, di Ante Rebić per il dolce scavetto di Giroud in uscita sul portiere di casa, Marvin Schwäbe. Al 36', poi, Giroud si è superato, concludendo in rete un gran contropiede milanista con un sinistro a giro all'incrocio sul palo più lontano non appena entrato in area di rigore.