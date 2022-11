Amichevole Belgio-Egitto, le formazioni ufficiali: De Ketelaere in panchina

Sono ufficiali le formazioni di Belgio-Egitto, amichevole prima dell'inizio dei Mondiali in Qatar. Charles De Ketelaere in panchina

Sono ufficiali le formazioni di Belgio-Egitto, ultima amichevole per i 'Red Devils' prima dell'inizio dei Mondiali in Qatar. Il CT Roberto Martinez ha deciso di far partire Charles De Ketelaere dalla panchina.