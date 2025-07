Amichevole Arsenal-Milan 1-0: sconfitta di corto muso, la decide Saka

Nonostante le diverse occasioni create, i Gunners non riescono ad allungare, mentre il Milan fatica a rendersi pericoloso. Le note positive di questa prima uscita per la squadra di Allegri sono sicuramente i portieri Terracciano e Torriani, oltre a Leao, l’unico a tentare qualcosa in fase offensiva. Bene anche la fase difensiva, decisamente migliorata. Non convincono invece Musah e Bartesaghi, spesso pasticcioni e disattenti.