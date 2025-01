Zola: “Rashford e Walker in Italia potrebbero fare la differenza”

Gianfranco Zola, ex attaccante in Serie A e in Premier League, così su Marcus Rashford e Kyle Walker, obiettivi di calciomercato del Milan

Redazione 15 gennaio - 21:30

Gianfranco Zola, ex attaccante di Cagliari, Napoli, Parma e Chelsea, nonché della Nazionale Italiana, ha parlato di Marcus Rashford (Manchester United) e Kyle Walker (Manchester City), obiettivi del Milan in questo calciomercato invernale, in un'intervista esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul Milan tra Rashford e Walker: di chi avrebbe più bisogno? «Questo tipo di valutazioni spettano ai dirigenti rossoneri, che conoscono bene le richieste di Conceição e le necessità della squadra, non al sottoscritto. Mi limito a dire che siamo di fronte a due calciatori di grande livello, due elementi che in Italia potrebbero dare il loro contributo anche a un club importante come il Milan. Anzi, che potrebbero fare la differenza». LEGGI ANCHE: Milan, che fine ha fatto Pavlovic? Dal paragone con Stam all'oblio totale>>>