Zambrotta: “Milan, l’arrivo di Pioli ha portato entusiasmo e nuove idee”

NEWS MILAN – Gianluca Zambrotta, ex calciatore rossonero, ha parlato del momento del Milan sotto la conduzione tecnica di Stefano Pioli. Queste le dichiarazioni di Zambrotta ai microfoni di ‘Sport Mediaset’: “Il Milan? L’ho visto assolutamente molto meglio: si sta riprendendo, riorganizzando. L’arrivo di Pioli ha portato nuovo entusiasmo, nuove idee e questo sul campo si vede”. Queste, invece, le parole di Daniele Massaro sulla trattativa per il possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero: continua a leggere >>>

