Vigorelli: “Per Zaniolo c’è stata l’ipotesi Milan quando c’era Maldini”

Le parole di Claudio Vigorelli su Nicolò Zaniolo

"Quando è arrivata questa opportunità in Premier con Aston Villa e Monchi abbiamo lavorato con Galatasaray. È stata dura convincerli, ma è il sogno di tutti i giocatori quello di andare in Premier League. Questa era una grossa opportunità: ringrazio il Galatasaray e il suo presidente per aver realizzato il sogno di Nicolò per una trattativa che all'inizio è stata complicata ma che poi abbiamo portato a casa con il piacere di tutti".