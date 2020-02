Donnarumma dice no: i 9 clean sheets del portiere del Milan (VIDEO)

NEWS MILAN – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, portiere titolare del Milan dalla stagione 2015-2016, è rimasto imbattuto, in questa stagione, in ben 9 delle 23 gare disputate nel campionato di Serie A.

Vediamole tutte, con relative, prodigiose parate di Donnarumma, in questo video sui 9 ‘clean sheets‘ del numero 99 pubblicato sui canali social ufficiali del club rossonero.

Donnarumma sarà regolarmente in campo, domani sera, al ‘Franchi‘ di Firenze per Fiorentina-Milan. Per scoprire le ultime sulle probabili formazioni dei viola di Giuseppe Iachini e dei rossoneri di Stefano Pioli, continua a leggere >>>

