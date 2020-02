Verso Inter-Milan: restano i tre diffidati Romagnoli, Musacchio e Conti

NEWS MILAN – Archiviata la 22^ giornata di Serie A col pareggio 1-1 contro il Verona, rimangono 3 i diffidati in casa Milan: Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio e Andrea Conti. Per i primi due il rischio di saltare il derby è scampato visto che ieri non sono stati ammoniti nei 90 minuti e oltre contro la squadra di Ivan Juric. Il terzino, assente ieri, potrebbe rientrare nella stracittadina. Dovranno essere monitorate le sue condizioni e la guarigione dopo la tonsillite che lo ha costretto allo stop nei giorni passati. Contro i nerazzurri rientrerà dopo il turno di squalifica Ismael Bennacer: ieri è stato sostituito da Calhanoglu>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android