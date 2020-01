Verso Cagliari-Milan: assente Rodríguez, ma non per motivi di mercato

NEWS MILAN – Domani pomeriggio, alle ore 15:00, si disputerà alla ‘Sardegna Arena‘ la sfida Cagliari-Milan. Dall’elenco dei convocati del tecnico rossonero, Stefano Pioli, manca il terzino svizzero Ricardo Rodríguez, classe 1992.

Rodríguez, come noto, è sul mercato ed interessa ai turchi del Fenerbahçe, club con cui il numero 68 rossonero avrebbe già un accordo di massima (manca quello con il Diavolo, che, per cederlo, chiede 8-9 milioni di euro in contanti).

Ma l’assenza dalla trasferta di Cagliari non dipende da tutto questo. Rodríguez, infatti, non viaggerà con i compagni a causa di piccola lesione al muscolo ileopsoas della gamba destra che lo ha messo fuori causa.

Nel frattempo, di Cagliari-Milan, ha parlato oggi in conferenza stampa proprio il tecnico Pioli: per tutte le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android