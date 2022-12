Ziyech, il bel gesto: devolve in beneficienza i premi della Nazionale | News

Campione anche fuori dal campo: Hakim Ziyech devolve in beneficienza i premi conquistati dalla Nazionale per il passaggio del turno

Hakim Ziyech dimostra di essere un campione anche fuori dal campo. Il calciatore della nazionale marocchina ha infatti deciso di devolvere in beneficienza i premi conquistati dalla sua Nazionale per il passaggio del turno al Mondiale. Il calciatore attualmente in forza al Chelsea dividerà la cifra pari 300mila euro alle famiglie più bisognose del suo Paese. Un gesto che lo rende fuoriclasse anche all'esterno del rettangolo verde.