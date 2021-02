Zaniolo: “Vorrei giocare con tanti campioni, ma il sogno è Ibrahimovic”

Zaniolo, sognando Ibrahimovic

Nelle ultime settimane sta andando molto di moda 'ClubHouse', un nuovo social network privo a di immagini che funziona come una sorta di 'podcast'. Attraverso questa piattaforma è intervenuto Nicolò Zaniolo, trequartista della Roma fuori da diversi mesi per un grave infortunio al ginocchio. Tra gli argomenti trattati anche il futuro, con il classe 1999 che non ha nascosto la voglia di giocare con diversi campioni. Ma ce n'è uno che rappresenta il vero sogno di Zaniolo: Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole del giocatore riportate da Nicolo Schirà sul suo profilo Twitter: "Ci sono tanti campioni con cui mi piacerebbe giocare. Il sogno? Ibrahimovic…".