Zaccheroni: “Pioli è bravo, ma il Milan non ha ancora un’idea precisa”

NEWS MILAN – Alberto Zaccheroni, ex allenatore rossonero, nell’intervento telefonico alla trasmissione Tutti convocati, in onda su Radio 24, ha parlato di Stefano Pioli e del lavoro che sta svolgendo al Milan.

"La tifoseria ha capito che non può pretendere più di tanto in questo momento, prima c'erano più fischi – dice Zaccheroni -. Il Milan deve ancora trovare una sua identità precisa. Pioli è bravo sul piano tattico, ma la squadra non ha ancora un'idea precisa e una continuità".

