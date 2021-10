Zaccheroni: “Il Milan è una squadra in difficoltà. E’ evidente”

Alberto Zaccheroni, ex tecnico del Milan, nell'intervento ai microfoni di Radio 24 ha parlato del momento dei rossoneri

Alberto Zaccheroni, ex tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Tutti i convocati, in onda su Radio 24. Zaccheroni ha parlato del momento che sta attraversando la squadra di Pioli: "Il Milan è una squadra in difficoltà, è evidente. Ci sono alcuni giocatori che non sono al top della condizione. Lo stesso Tonali non è lo stesso Tonali che avevamo visto fino a qualche partita fa, troppo fuori dal gioco. E poi ci sono troppi giocatori fuori. Ricorda un po' il mio Milan quello di Pioli? Quel Milan era a fine ciclo, c'erano 7-8 giocatori. Io arrivai dopo Sacchi e Capello, che arrivavano decimi. Non è che mancavano gli allenatori, mancava la benzina". Le Top News di oggi: il Milan offre il rinnovo a Theo Hernandez, l'annuncio di Juric sul futuro di Belotti e non solo