Zaccheroni: “Del Milan il miglior calcio in Serie A, Inter più essenziale”

Milan, le parole di Zaccheroni

Alberto Zaccheroni, allenatore dello scudetto del 1999, non ha dubbi su chi giochi il miglior calcio in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Tuttosport': "Il calcio che ho apprezzato maggiormente in Serie A è quello del Milan, escludendo alcune delle ultime gare. Raccolto, palleggiato e molto tecnico. Non è un caso che senza avere le qualità degli avversari abbia ottenuti certi risultati. Per un'interpretazione più bella e più efficace rispetto agli altri. L'Inter è invece più essenziale, capitalizza più di tutti le occasioni create".