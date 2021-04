Zaccheroni: “Costruzione dal basso? Porta più svantaggi che vantaggi”

Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan, ha parlato del modo di giocare delle squadre di Serie A e della costruzione dal basso

Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan, ha parlato del modo di giocare delle squadre di Serie A e della costruzione dal basso. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Tutt Convocati': "Il nostro campionato è sempre stato quello degli 0-0. Quanti ce ne son stati ieri? Zero. Abbiamo apportato modifiche alle quali non eravamo abituati. Noi cambiavamo sistema di gioco dopo 10 anni, adesso c'è un cambiamento continuo. Stanno adottando tutti questo modo di giocare con la costruzione dal basso, però al momento vedo più svantaggi che vantaggi".