Yonghong Li rivela: “Tutte le falsità sulla cessione del Milan a Elliott”

NEWS MILAN – L’ex proprietario del Milan, Yonghong Li, dal proprio profilo Twitter lancia nuove accuse. Il riferimento è al passaggio di proprietà del club rossonero alla Elliott Management Coroporation. Mister Li ha scritto: “Ci sono state molte falsità, molte cose che rimangono da spiegare a causa della loro complessità, ma cercherò sempre del mio meglio per dissipare le voci e dire la verità su quello che è successo”.

In particolare, come si evince dal tweet, il cinese Yonghong Li fa riferimento ad un articolo della rivista americana d’economia Forbes, la quale ha trattato proprio di questo tema. Un approfondimento che abbiamo ripreso nelle scorse ore anche sul nostro sito: leggi qui i dettagli dell’attacco a Paolo Scaroni per conflitto d’interessi >>>