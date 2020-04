Yonghong Li, accuse a Commisso: ecco la reazione del patron viola

NEWS MILAN – Ieri Yonghong Li, ex Presidente del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Sempre Milan‘, definendo come “un insulto” la proposta avanzata, nel 2018, da Rocco Commisso per l’acquisizione del Milan prima che il club rossonero passasse nelle mani del fondo Elliott Management Corporation.

Secondo quanto rivelato da ‘ViolaNews.com‘, Commisso, il quale nel frattempo ha acquisito la Fiorentina, pur avendo letto le accuse di Yonghong Li, ha preferito evitare di rispondere pubblicamente all’imprenditore cinese e, leggendo le sue parole con le persone a lui vicine, ha affrontato il tema e ci ha riso su.

Commisso, sempre parlando con le persone a lui vicine, ha voluto anche tutelare le capacità dei suoi uomini di fiducia, messe in discussione dalle dichiarazioni di Yonghong Li. I consulenti che affiancano Commisso in questa avventura alla guida del club viola, infatti, hanno collaborato e collaborano con le principale banche d’affari mondiali (ad esempio, Goldman Sachs) e con uno studio legale d’eccellenza e riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, lo Studio Chiomenti.

Nell'ambiente viola filtra anche una punta di ironia sulle parole di Yonghong Li. D'altronde, è pur sempre lui quell'imprenditore che, dopo aver messo, sulla carta, ben 500 milioni di euro nel Milan se l'è visto sfilare via da sotto il naso …