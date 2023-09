Yachine Trophy 2023, ecco i portieri candidati: c’è Mike Maignan

France Football ha pubblicato la lista dei portieri candidati al Yachine Trophy 2023, per il Milan c'è Mike Maignan

Siamo solo all'inizio di questa stagione ma siamo, anche, vicini alla conclusione di un'annata che ci ha regalato parecchie sorprese nel panorama calcistico. Questo 2023 ha donato il primo Mondiale invernale, ha appassionato con il sogno dell'Arsenal in Premier League e quello del Borussia Dortmund in Bundesliga, senza escludere la vittoria tricolore del Napoli dopo 33 anni. Proprio per questo motivo, France Football ha diramato i primi candidati ai premi più ambiti di sempre. Si parte con il Yachine Trophy 2023.