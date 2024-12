West Ham, terribile incidente per Antonio: ecco le sue condizioni

Brutte notizie giungono da Londra in queste ore: Michail Antonio, attaccante del West Ham, è infatti rimasto vittima di un brutto incidente stradale. Secondo quanto si apprende da diverse fonti il giamaicano sarebbe rimasto vittima di questo sinistro nelle campagne dell'Essex con la sua Ferrari. Sui social circolano foto di una macchina distrutta sul lato destro. Le sue condizioni sarebbero state talmente critiche da costringere l'elisoccorso ad intervenire per trasportarlo in ospedale. Il giocatore si trovava da solo dalle ultime indiscrezioni e avrebbe sbattuto contro un albero riportando la frattura del femore. Ecco, dunque, il comunicato del suo club.