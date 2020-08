Vocalelli: “Milan? Credo che il lockdown abbia distorto la realtà”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il giornalista Alessandro Vocalelli, intervenuto ai microfoni di Tutti convocati, trasmissione radiofonica in onda su Radio 24, ha parlato del Milan e di Stefano Pioli. Ecco cosa ha detto.

“Il Milan ha fatto molto bene, bravo più Pioli, brava la squadra, ma non vorrei che il lockdown abbia distorto la realtà: non bisogna dimenticare quello che era successo nella prima parte della stagione. Il gap tra quello che noi ricordiamo essere il Milan e il Milan attuale è molto molto ampio. C’è tantissimo da fare per riportarlo a certi livelli”.

