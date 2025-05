Vittoria di confusione. Genoa-Milan 1-2, Conceicao cosa voleva fare?

Una vittoria che di buono lascia solo i tre punti e il modulo nel finale, Genoa-Milan 1-2. Lascia di negativo, invece, anche tanti dubbi. Sergio Conceicao stavolta non l'ha preparata bene, creando solo confusione in mezzo al campo e, soprattutto, nonostante le frecciatine dopo la partita ("bravi i giocatori, mica l'allenatore"), ci ha messo troppo per leggere le difficoltà e cambiare. È sembrato più un disperato tentativo mettendo tutti dentro che qualcosa di ragionato, visto che è successo solo una volta in svantaggio e non prima. A sostegno di tutto ciò c'è l'analisi tattica del nostro match analyst Mattia Pellè, con cui in questo video abbiamo studiato le varie situazioni della partita, con errori e cose buone. Guardalo qui sotto e ricordati di lasciare mi piace, di iscriverti al canale e di attivare la campanella! Puoi anche sostenerci con una donazione e condividere!