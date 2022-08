Villiam Vecchi, il cordoglio del Real Madrid: fu preparatore con Ancelotti

Il Real Madrid, attraverso un comunicato ufficiale, ha espresso la propria vicinanza alla famiglia di Villiam Vecchi , scomparso nella giornata odierna. L'ex Milan è stato il preparatore dei portieri delle 'Merengues' dal 2013 al 2015, in occasione della prima gestione targata Carlo Ancelotti . Ecco la nota.

"Il Real Madrid C. F., il suo presidente e il suo Consiglio di Amministrazione si rammaricano profondamente per la morte di Villiam Vecchi , allenatore dei portieri del Real Madrid tra il 2013 e il 2015.

Nelle due stagioni in cui ha fatto parte dello staff tecnico del Real Madrid con Carlo Ancelotti come allenatore, Villiam Vecchi ha vinto 1 Champions League, 1 Coppa del mondo per club, 1 Supercoppa europea e 1 Copa del Rey.