Vieri: “Ibrahimovic? E’ un fenomeno, può giocare altri 2-3 anni”

NEWS MILAN – Christian Vieri, ex giocatore di Juventus, Inter e Lazio, ospite della trasmissione Tiki Taka, in onda su Italia Uno, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e dell’ottimo rendimento che sta avendo lo svedese in questa sua seconda avventura con la maglia rossonera: “Ibrahimovic è un fenomeno, ha fatto un gran gol. Non mi ha sorpreso, può giocare altri 2/3 anni senza problemi”. Intanto Maldini e Boban pensano a un centrocampista, continua a leggere >>>

