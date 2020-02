Calciomercato Milan – Il Rennes fissa il prezzo per Camavinga: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Come riporta il sito spagnolo fichajes.com, il Rennes ha fissato il prezzo per il gioiello Eduardo Camavinga: per cederlo vuole 60 milioni di euro.

Una cifra spropositata se si pensa alla giovanissima età del calciatore. Camavinga infatti non è ancora maggiorenne essendo nato nel 2002 (farà 18 anni il prossimo 10 novembre). Per lui quest’anno una positiva annata nel Rennes condita fino a questo momento da 33 presenze in tutte le competizioni.

Camavinga è un mediano che può giocare bene sia in un centrocampo a 3 che in un centrocampo a 2 affiancato magari da un giocatore più esperto. Il Milan, e altri grandi club europei fra cui Real Madrid e Borussia Dortmund, seguono il giocatore da vicino. Vedremo se il prezzo così alto scoraggerà i possibili acquirenti.

Nel frattempo oggi ricorre l’anniversario di un evento importante che riguarda il Milan. Per sapere di cosa si tratta continua a leggere>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android