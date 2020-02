Video inedito di Milan Tv sul tocco di Ibrahimovic a Firenze: non c’è fallo di mano

ULTIME NEWS MILAN – Sono passati due giorni dal controverso episodio del fallo di mano di Zlatan Ibrahimovic a Firenze, ma le polemiche ancora non si sono placate. C’è chi pensa sia stato giusto annullare il gol anche se il tocco dello svedese non fosse esattamente volontario, chi critica aspramente una regola abbastanza difficile da comprendere. Ma un video circolato su Milan Tv pare spingersi oltre. Nel corso del programma ‘L’Inferno del Lunedì’ vengono mostrate delle immagini inedite da un’angolatura mai vista finora, che scagionerebbe del tutto il numero 21 rossonero. Da quel che si vede, infatti, il tocco di mano sembrerebbe non esserci, con Ibrahimovic che avrebbe preso la palla in pieno petto. Un errore abbastanza grave se si considera che Calvarese abbia consultato persino il Var. Ecco il video.

